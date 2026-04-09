自民党の麻生太郎副総裁＝2月、東京都千代田区自民党の麻生太郎副総裁は9日の麻生派会合で、今後の重要法案審議について、参院が少数与党である現状を踏まえ、丁寧に対応する必要があるとの認識を示した。「現状を考慮した上での国会運営が求められる。政権の進める政策について、多くの政党の理解が得られるよう一人一人が努力していく必要がある」と述べた。