タレントの辻希美（38）が9日、自身のブログを更新。高校に入学した長男への弁当づくりがスタートし、寝不足と戦っていることを明かした。8日に「新学期」と題したブログで「今日から毎朝お弁当生活が始まりました」と報告。「毎日のお弁当作りは慣れるのか、不安ですが、今日も夜中夢が1時間半おきに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備」と昨年8月に生まれた第5子次女の夜泣きで寝不足のまま朝を迎えていることを明