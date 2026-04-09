日本を訪れる外国人は、インバウンド効果の影響で年々増加傾向にあり、2025年には4000万人（※）を超えました。もはや技術立国ではなく観光立国化している日本。今回は、その影響かどうかは分かりませんが、外国人が関係する新幹線での苦い思い出を語ってくれました。◆鉄道マニアの地方出張都内の司法書士事務所に勤める稲垣さん（仮名・25歳）は、最近、全国から寄せられる相談対応のため、地方出張に追われる日々を送ってい