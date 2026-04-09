俳優の遠藤憲一が９日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」（１６日スタート。木曜、後９・００）の制作発表記者会見に、主演の鈴木京香、黒島結菜、宮世琉弥、沢村一樹と出席した。人気シリーズ「未解決の女」が６年ぶりに再始動する。前作に引き続き、超無口なお遍路刑事・草加慎司を演じる遠藤は、開口一番「俺俳優なのにセリフ覚えが苦手です！」とあいさつ。同作の前に裁