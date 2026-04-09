―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 冬季パラリンピックを終えた今、パラスポーツへの視線は確実に変わりつつある。その中心にいるのが小田凱人だ。戦績はもちろん、端正な顔立ちや派手なパフォーマンスでも観る者を圧倒する。「障害者」の固定観念を打ち壊す男の障害観とは――◆“障害者だからスゴい”は違う「障害者」だから評価されるのは悔しい――。そう彼は言う。四大大会（全豪・全仏・ウィンブルドン・全米）すべ