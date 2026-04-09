乃木坂46瀬戸口心月（20）が、ファッション誌「ViVi」の6月号に、ビューティーアンバサダーとして登場する。同時に、「美・やってみつき」という美容連載もスタートする。同誌がビューティーアンバサダーを立てるのは初の試みで、今後はViViと読者をつなぐ代表として、トレンドのメイクやヘア、気になるスキンケアなどいろいろな美容にトライして学んでいくという。瀬戸口は「美容に関しては初心者」だというが、アンバサダーの役