既存の歩兵戦闘車とは全く違う？テキストロン・システムズは2026年4月1日、アメリカ海兵隊向けの先進偵察車両（Advanced Reconnaissance Vehicle：ARV）プログラムで開発していた試作車両「コットンマウス 30mm」の製造および評価を完了したと発表しました。【戦車…？いや違う！】これが海上を“走行”する「コットンマウス 30mm」です（画像）同車両は、海兵隊が使用している歩兵戦闘車LAV-25の後継として開発が進められてお