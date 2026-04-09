新駅舎の一部を6月13日（土）初電から使用開始東京モノレールは2026年4月9日、浜松町駅西口開発事業の一環として進めている浜松町駅建替工事の進捗に伴い、新駅舎の一部を6月13日（土）初電から使用開始すると発表しました。【画像】これが新しいモノレール浜松町駅のイメージです新駅舎の使用開始に伴い、新たな北改札と中央改札が使用開始となる予定です。現在の中央口改札と南口改札は閉鎖となります。モノレール浜松町駅