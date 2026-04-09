山形県上山市の鶴脛付近で火が上がり、現在、消防などが地上から消火活動にあたっています。 【画像】立ちのぼる煙 また、県の防災ヘリが整備中のため、宮城県の防災ヘリが応援にかけつけ、空中からも消火活動を行っています。 午後２時過ぎの時点で、８ヘクタールほどが焼けたとみられています。 山の奥ではなく、住宅や田畑に近い場所から煙が上がっていて、今後の延焼状況が心配されます。 ■上山市の火災現場（画像