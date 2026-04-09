けさ、山形県山形市の住宅街で、中型トラックの荷台から火が出る火災がありました。この火事でけがをした人はおらず、周囲の建物への延焼もありませんでした。 【写真を見る】山形市の駐車場で車両火災トラックの積載物が燃える 消防と警察によりますと、きょう午前8時24分ごろ、山形市元木二丁目にある会社の駐車場で、40代の男性が駐車していた中型トラックの荷台から炎が上がっているのを見つけ、119番通報しました。 火は