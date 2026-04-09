年に1度、全国の書店員が1番売りたい本を投票する『2026本屋大賞』の発表会が9日に都内で行われ、朝井リョウ氏の『イン・ザ・メガチャーチ』（日経BP 日本経済新聞出版）が大賞に輝いた。【動画】朝井リョウ、『イン・ザ・メガチャーチ』が本屋大賞受賞『生殖記』で受賞を逃した昨年のユニークなエピソードを明かす同作品は朝井氏の作家生活15周年を記念して出版された。家族と離れて暮らし、デビュー間近のアイドルグループ