テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（16日スタート／毎週木曜後9：00）の制作発表記者会見が行われ、主演の鈴木京香をはじめ、黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一、沢村一樹らが登場。鈴木が元砲丸投げ選手だったことを知り、遠藤が衝撃を受けたことを明かした。【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜らどうしても鈴木に聞きたいことがあるという遠藤は「先日