９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４１３円１０銭（０・７３％）安の５万５８９５円３２銭だった。５営業日ぶりに値下がりした。米国とイランの停戦合意が好感され、日経平均が前日に２８００円超上昇した反動から、ＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に当面の利益を確定する売りが出た。停戦合意後も、イスラエルのレバノン攻撃が続き、原油価格が高止まりしていることも、相場の重荷となっ