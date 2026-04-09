◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、牝馬）枠順確定＝４月９日、栗東トレセンチューリップ賞３着から臨むアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は４枠７番に決まった。７番枠は昨年にエンブロイダリー、１３年はアユサンが勝つなど過去７勝。斉藤崇調教師は「いいんじゃないですか。奇数でも、中ではおとなしいですから。前に行く馬でもないですし」とうなずいた。