北海道砂川市のハンターがクマの駆除を巡り、猟銃の所持許可が取り消された問題について、最高裁の判決を受け北海道公安委員会がハンターに謝罪し、猟銃を返還しました。北海道警察生活安全部徳田一志保安課長「池上様にご不便・ご負担をおかけしたことに対し、おわび申し上げます」砂川市のハンター・池上治男さんは2018年、ヒグマ駆除のため発砲した際、周辺の民家に銃弾が当たるおそれがあったことを理由に猟銃の所持許可が