NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演している俳優の仲野太賀さん（右）と池松壮亮さん（NHK提供）NHK福岡放送局は9日までに、俳優の仲野太賀さんと池松壮亮さんが福岡市のゴールデンウイーク（GW）の風物詩「博多どんたく港まつり」のパレードに参加すると発表した。放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で仲野さんは主人公の豊臣秀長を、福岡県出身の池松さんは兄の秀吉を演じている。祭りは5月3日と4日に開かれ、2人は、この