長野県松本市の松本少年刑務所で開かれた旭町中桐分校の入学式＝9日午前全国唯一の刑務所内の公立中学校、長野県松本市立旭町中桐分校は9日、同市の松本少年刑務所で入学式を開き、20〜60代の受刑者の男女10人が出席した。分校は男性限定だったが、2年前に女性の受け入れが始まり、男女そろって入学するのは開校以来初めて。60代の女性が「勉強に付いていけるか不安だが、助け合って人として成長する」とあいさつした。入学し