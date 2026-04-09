Stray Kidsのハン、RIIZEのアントンらが、ドラマ『ユミの細胞たち3』のOSTに参加する。4月9日、ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3（TVING）のOSTに参加するアーティストが公開された。【写真】アントン、日本のコンビニで見せた“彼氏感”Stone Musicエンターテインメントの公式SNSを通じて公開されたOSTラインナップには、ソ・スビン、Shin In Ryu、Stray Kidsのハン、THAMA、JUNNY、RIIZEのアントンが名を連ねた。（画像＝CJ EN