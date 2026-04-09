ENHYPENの4度目のワールドツアーの出発点となるソウル公演（全3公演）のチケットが完売した。4月9日、所属事務所BELIFT LABによると、ENHYPENの「ENHYPEN WORLD TOUR『BLOOD SAGA』IN SEOUL」（以下「BLOOD SAGA」）のチケットは、7〜8日に行われた韓国およびグローバルファンクラブ会員向け先行販売のみで、早々に完売した。【話題】ENHYPEN、“ヒスン脱退”で一部ファンと温度差同公演は5月1日から3日まで、ソウル・松坡区にある