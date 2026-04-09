薬物使用の疑いで執行猶予を言い渡されたなか、再び飲酒運転とスピード違反事故を起こしたボーイズグループWINNER出身の歌手ナム・テヒョンに、実刑判決が下った。4月9日、ソウル西部地裁刑事11単独は、道路交通法違反（飲酒運転）などの疑いで起訴されたナム・テヒョンに対し、懲役1年と罰金100万ウォン（約11万円）を言い渡した。【写真】ナム・テヒョン、“麻薬使用暴露”の恋人と2SHOTただし、裁判所は逃亡や証拠隠滅の恐れが