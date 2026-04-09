厚生労働省中東情勢の悪化に伴う石油由来原料の供給不安定化により、影響を受ける恐れがある医薬品や医療機器などの状況を把握するため、厚生労働省は9日、災害時に医療情報の収集や共有に使われてきたシステム「EMIS」を活用すると明らかにした。全国約1万3千の医療機関からオンラインで随時報告を受け付け、対応する。運用は10日から。9日に開催した政府の確保対策本部の会合で公表した。8日時点で、メーカーや医療機関など