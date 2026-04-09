夏気分を盛り上げる新作スイーツが登場♡バターステイツ by銀のぶどうから、トロピカルな香りが広がるクッキーと、フルーティな白桃サンドが発売されます。バターのコクと爽やかな果実の組み合わせが楽しめる、季節限定の特別な味わい。ティータイムや手土産にもぴったりの注目スイーツをチェックしてみてください♪ 南国気分のクッキー♡ 「バターステイ