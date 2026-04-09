8日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）では、「寿司合戦チャンピオントーナメント」を実施。スタジオでVTRを見ていた、おぎやはぎ・矢作兼から「ついにTBS、大みそかのキラーコンテンツ見つけたね。大みそか、できるね！」との賛辞が寄せられるほど、熱戦が繰り広げられたが、その中で登場した“ある芸人”に注目が集まっている。【写真】『水ダウ』“寿司合戦”に突然登場したカナイ食べ