東京証券取引所9日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が反落した。前日に大幅高となった反動で利益確定売りに押された。終値は前日比413円10銭安の5万5895円32銭。東証株価指数（TOPIX）は33.83ポイント安の3741.47。出来高は約22億7281万株だった。