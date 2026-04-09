俳優の蒼井優（40）が8日、都内で行われた「ビヒダス ヨーグルト」の新CM発表会に登壇し、子育て中の微笑ましいエピソードを明かした。【映像】義父母との関係を笑顔で語る蒼井（ワンピース姿の全身ショットも）新商品『ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌』にちなみ、最近身の回りで起きた“ダブルで嬉しかったこと”を聞かれ、蒼井はこう答えた。蒼井「よく、義理の父母の家に娘と2人で行く。じいじが娘とずっと遊んでくれ