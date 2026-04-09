新卒採用の売り手市場が進む中、優秀な人材を確保しようと、首都・東京の治安を守る警視庁は、若手警察官を中心としたリクルーティングチームを発足しました。■ノーシャツ・ノーネクタイスタイルで発足式8日午後、東京・霞が関の警視庁本部には、ノーシャツ、ノーネクタイ姿の警察官ら30人ほどが集結しました。通常、警視庁の警察官は制服やスーツを着て業務にあたりますが、今回は普段とは違う姿で臨んだ発足式の狙いについて、