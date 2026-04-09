９日午後０時１５分頃、茨城県坂東市寺久で「黒煙が上がっている」と、付近にいた女性から１１０番があった。県警境署や消防によると、現場には車などが置かれている「ヤード」があり、ヤード内の建物や車両が燃えているという。けが人はいない。同３時現在、消防が消火活動に当たっているが、鎮火のめどは立っていない。現場は圏央道坂東インターチェンジの西約３キロ。