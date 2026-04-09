黒島結菜（29）が9日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、鈴木京香（57）主演のテレビ朝日系ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Season3」（16日スタート、木曜午後9時）制作発表記者会見に出席した。共演の遠藤憲一（64）から「俳優業、子育て、ペットの世話をやり切っている。どうやって全力投球しているの？」と質問された上、撮影現場に子供とペットを連れてきていると明かされ、照れ笑いを浮かべた。「未解決の