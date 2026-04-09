元フィギュアスケートペア日本代表でタレントの高橋成美さん（34）が自身のXを更新。人気お笑い芸人との2ショットが「そっくり」と注目を集めています。【写真】「生き別れのいとこ感」高橋成美さんとハナコの秋山寛貴さん高橋成美さんは「ハナコの秋山さんと」とつづり、お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴さん（34）との2ショットをアップしました。横に並ぶ2人の顔を比べると、涼し気な目元や薄い上唇などのパーツがよく似ています