中国科学院上海高等研究院が主導して開発した「磐石・禹衡炭素算定大型モデル」が4月8日に発表されました。この大型モデルは生成型人工知能（AI）を用いて炭素排出量算定のパラダイムを再構築し、グローバルな炭素フローと炭素トレーサビリティーを動的に描き出すもので、生産・消費・自然起源をすべてカバーする世界初の「全方位型」炭素排出算定システムとして、気候変動対策に向けた国家ニーズにも的確に対応できます。同大型モ