イランは4月8日夜、ホルムズ海峡を再び封鎖しました。イランと米国は同日、2週間の停戦合意に達しましたが、数時間後にイスラエル空軍がベイルート中心部の商業・住宅密集地を含むレバノン全土に対して大規模な攻撃を実施し、少なくとも254人が死亡し、1165人が負傷しました。停戦の仲介役を担ったパキスタンは、「停戦合意にはレバノンも含まれている」と主張し、同国陸軍のムニール参謀総長はイランのアラグチ外相と連絡を取り、