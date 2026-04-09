EVに加え「レンジエクステンダー」モデルも設定日産と中国の合弁会社である東風日産乗用車公司（以下、DFN）は2026年4月9日、中国で新型SUV「NX8」を発表し、同日より発売しました。新型NX8は、中国ユーザー向けに開発されたPHEV（プラグインハイブリッド）セダン「N6」、EV（電気自動車）のミッドサイズセダン「N7」に続く「Nシリーズ」の第3弾モデルとなります。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型ミドルクラスSUV」で