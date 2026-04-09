EBiDANによる、年に一度のメンバー大集結ライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』が、8月13日から16日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。 （関連：M!LK 吉田仁人・塩粼太智が語る、SNSを超えて“曲”が愛される喜び周囲への恩返しを誓う真摯な想いも） 過去最長となる4日間にて行われる記念すべき15周年の“エビライ”は、これまで歩んできた軌跡を振り返るとともに、EBiDANの“原点”に