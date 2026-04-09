東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段で、ゴールデンウィークの4月28日〜5月10日までの13日間、人気映画全29作品を無料で鑑賞できる『SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026』が開催される。東急レクリエーションが運営する。【画像】『SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026』充実の上映ラインナップ今年は、近年の話題作・ヒット作から、懐かしの名作、隠れた傑作まで、バラエティに富んだラインナップ。大ヒットミュージカル