7日、川崎市の工場でクレーンの解体作業中に作業員5人が落下し、3人が死亡した事故。転落した5人全員が、クレーンに取り付けられた「おもり」の上にいたとみられることがわかりました。川崎市川崎区のJFEスチールの工場で、クレーンの解体工事中、男性作業員5人が転落した事故。千葉市の小池湧さん（29）、上山勝己さん（43）ら3人が死亡し、1人が現在も行方不明となっていて、警察や消防がけさから捜索活動を行っています。これは