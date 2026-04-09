一力遼四冠囲碁の井山裕太碁聖（36）への挑戦を目指す第51期碁聖戦（新聞囲碁連盟主催）の本戦トーナメントは9日、東京都千代田区の日本棋院で準決勝が打たれ、一力遼四冠（28）＝名人・王座・天元・本因坊＝が芝野虎丸二冠（26）＝棋聖・十段＝を破り、挑戦者決定戦となる決勝に進出した。一力四冠は3期ぶりの挑戦権獲得にあと1勝と迫った。もう一方の準決勝は、許家元九段―佐田篤史七段で16日に打たれ、その勝者が一力四