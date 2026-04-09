米大リーグ、ブルージェイズ戦の1回、四球を選んだドジャース・大谷翔平。昨季から43試合連続出塁とし、イチロー（マリナーズ）が樹立した日本勢最長記録に並んだ＝8日、トロント（共同）ドジャースの大谷は8日のトロントでのブルージェイズ戦で、単純明快な姿勢で記録に到達した。一回に四球を選び、連続試合出塁をイチローと並ぶ日本勢最長の43に伸ばした。要因を「もらう四球が多い」と分析した上で「もらえるものはもらうし