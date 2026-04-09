元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）が、9日までに自身のXを更新。買い物中に万引を目撃し「どうするべきだったのか、もやる」と悩ましげにつづった。中川は「小さなスーパーで、お会計前の商品をしれっとエコバッグに入れてる女性を見かけてしまい」と買い物客の万引を目撃したことを報告。「気になって後ろを通る時しっかりめに『すみません』って言ってみたら普通に会釈されて…すぐレジで自分の買い物を済ませてグルッ