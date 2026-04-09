中日・柳裕也投手が９日、ナゴヤ球場での投手練習に参加し、先発予定の１０日の阪神戦（バンテリンドーム）に向けて最終調整を行った。前回登板となった３日のヤクルト戦（神宮）では、９回３安打完封で今季初白星をマークした。開幕から２試合（１５イニング）で、防御率は０・６０と好調だが、「前回のことは、もう忘れた」と２連勝へ、次の登板を見据えた。迎えるのは、８日終了時点で７勝４敗で２位につける阪神。昨年は