◆欧州ＣＬ▽準々決勝第１戦Ａマドリード２―０バルセロナ（８日・カンプノウ）Ａマドリードは敵地でバルセロナとのスペイン勢対決に２―０で勝利し、２０１６―１７年シーズン以来の４強へ前進した。＊＊＊前半終了間際のプレーが明暗を分けた。前半４１分、ＡマドリードのＦＷのＧ・シメオネが味方のパスから背後へ抜け出し、決定機を迎えるが、バルセロナのＤＦクバルシがファウルで阻止。ＶＡＲ判定の結果、レ