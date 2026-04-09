巨人は４月１０日・ヤクルト戦（東京ドーム）の試合前に、Ｍ−１グランプリ２０２５王者の漫才コンビ「たくろう」が登場することを発表した。「たくろう」は３月１４日のファーム・リーグ開幕戦（ジャイアンツタウンスタジアム）の試合前に、東京ドームでの始球式実施権をかけた「ストライクチャレンジ」に挑んだ結果、見事ストライク投球を披露。今回の始球式出演権を獲得した。当日は東京ドームでの始球式に加えてスペシャル