◆欧州ＣＬ▽準々決勝第１戦パリＳＧ２―０リバプール（８日、パルク・デ・プランス）前回王者のパリＳＧ（フランス）はホームでリバプール（イングランド）に２―０で勝利した。＊＊＊イングランドの強豪との第１戦をものにし、４強入りへ前進した。リバプールは普段の４バックから５バックに変更。守備を固め、失点を減らす戦術をとったが、パリＳＧの攻撃陣には関係なかった。前半１１分、ＦＷドゥエがエリア