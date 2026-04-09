【モデルプレス＝2026/04/09】NHKは2026年4月9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）「ジョン万」の制作・主演発表記者会見を実施し、俳優の山崎賢人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めることを発表。制作統括の家冨未央氏が囲み取材に応じ、山崎の起用理由やオファーの経緯などを明かした。【写真】2027年大河ドラマ主演を務める俳優◆大河「ジョン万」制作統括、、山崎賢人の起用理由明かす山崎を主演に起用