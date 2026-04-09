料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部A美。旅行先でスイーツから調味料まで買い込んで、腕がちぎれそうになりながら帰るのが恒例の欲張り編集者のおすすめはこれ！日々暖かさが増してきて、さわやかな味のスイーツが恋しくなる季節が到来。新生活で仲よくなった友人のおうちにお邪魔……なんてシ