2026年度予算の年度内成立にこだわる高市早苗首相に対し、野党だけでなく、身内でもある参院自民党内から批判が噴出し、政権の求心力が低下しかねない事態だ。その余波は参院議員である片山さつき財務相にも及ぶ。 一方、財務省は参院の”少数与党の壁”を踏まえれば「片山大臣の方が（首相より）状況を正確に理解している」（主計局）と冷静に受け止める。予算案をめぐり、高市首相と片山氏が必ずしも”一枚岩”ではないので