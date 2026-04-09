NZドル円はややしっかり＝オセアニア為替概況 米国・イスラエルとイランとの2週間の停戦合意について、先行き不透明感もあって、慎重な動きとなっている。豪ドルは対ドルで0.70台前半での推移。レンジは0.7025-0.7049ドルとなっており、様子見ムードが広がっている。NZドルも0.5816-0.5838ドルのレンジと、落ち着いた動き。イラン情勢をにらみつつ、方向性を探る展開。 豪ドル円は111円台後半でもみ合い。ドル円が