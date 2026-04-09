【南アフリカ】 製造業生産高（2月）20:00 予想N/A前回1.5%（前月比) 【メキシコ】 消費者物価指数（CPI）（3月）21:00 予想0.91%前回0.5%（前月比) 予想4.65%前回4.02%（前年比) 【米国】 個人所得・支出（2月）21:30 予想0.3%前回0.4%（個人所得・前月比) 予想0.5%前回0.4%（個人支出・前月比) PCE価格指数（2月）21:30 予想0.4%前回0.3%（PCE価格指数・前月比) 予想2