「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。高校の同級生と撮影に臨んだことを報告した。百田は男性9人組「超特急」草川拓弥と撮影に臨んだことを明かし、仲睦まじい2ショットなどを公開した。ファンからは「仲良し同級生尊い」「高校の同級生とお仕事できるの素敵だねっ」「オフショット嬉しい〜仲良しなの伝わってくる！！」「同級生コンビ激アツ！！！」などのコメントが寄せられてい