テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第2話が8日放送され、“モラハラ夫”の役を務める二階堂高嗣の行為に及ぶシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】“不倫相手”と顔を近付け…演技に反響が寄せられた二階堂高嗣本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を