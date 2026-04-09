佐渡市で9日、建物が燃える火事がありました。火事があったのは佐渡市長江です。燃えた建物は納屋とみられています。警察や消防によりますと9日午後2時20分、現場付近の住民から「枯れ草を燃やしていたら納屋に燃え移った」と119番通報がありました。通報した住民は当時、雑木を切って燃やしていたということです。付近に住宅があるということですが、午後3時過ぎに火は消し止められ住宅への延焼はありませんでした。けが人は確認